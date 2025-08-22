El Consello de Agricultura Ecolóxica estudia medidas para prestar ayuda a asociados por los incendios

A CORUÑA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) ha avanzado que estudia medidas para prestar ayuda a asociados por los incendios forestales registrados.

En un comunicado, expresa su solidaridad con las personas, familias y comunidades afectadas y destaca el esfuerzo de todos aquellos "que trabajan sin descanso para contener las llamas".

También destaca el "compromiso" de los operadores ecológicos que, día a día, con su labor en el medio rural y con su esfuerzo por la producción ecológica "contribuyen a la preservación y el cuidado del territorio, hoy especialmente amenazado".

Desde Craega se han puesto a disposición de los asociados y asociadas y avanza que está estudiando diversas medidas que les permitan prestar ayudas "y colaborar, en la medida de lo posible, para paliar los efectos de esta catástrofe".