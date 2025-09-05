El Consorcio Provincial contra incendios de Pontevedra se reforzará con 21 nuevas plazas

PONTEVEDRA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado este viernes la aprobación de una nueva oferta de empleo del Consorcio Provincial para la prestación del servicio contraincendios y Salvamento, gestionado a partes iguales por el gobierno provincial y la Xunta de Galicia, que alcanza 21 plazas.

En una comparecencia de prensa, Luis López reconoció la labor de estos profesionales en los incendios forestales de este verano y, especialmente, su respuesta ante "la llamada de solidaridad de la provincia de Ourense".

López remarcó los pasos "reales" impulsados por el actual gobierno provincial "para solucionar las deficiencias de recursos humanos que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo". Según detalló el presidente son 19 plazas de personal laboral y 2 de personal funcionario que elevarán la plantilla hasta las 93 personas.

Estas nuevas plazas se distribuyen en 17 para bomberos conductores de la categoría C2, 2 jefes de parque de la categoría C1, 1 administrativo (funcionario) y 1 técnico de relaciones laborales (funcionario).

"Este gobierno está dando pasos reales, avanzando a través de un marco de diálogo honesto, leal y sereno", ha declarado Luis López, al tiempo que ha recordado que ya se firmó el primer convenio colectivo del organismo y también una nueva Relación de Puestos de Trabajo, que sirvieron para desconvocar en febrero la huelga.

El presidente de la Diputación de Pontevedra ha incidido en que "heredamos un Consorcio sin convenio colectivo y hoy lo hemos aprobado y heredamos un Consorcio sin Relación de Puestos de Trabajo actualizada y ahora está aprobada y hemos creado 21 plazas".

En este sentido, Luis López remarcó la importancia de estos avances que "servirán para tener un servicio mejor dotado y más preparado para atender cualquier eventualidad".

OTRAS CUESTIONES

En otro orden de asuntos, López ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la junta de gobierno provincial celebrada este viernes en la se adjudicaron nuevos recursos del Plan +Provincia.

En esta ocasión, Moaña se beneficiará de 254.000 euros para la humanización de la travesía de la carretera de la playa de Meira, y por su parte, Bueu recibirá cerca de 170.000 euros con los que podrán construir muros de contención en el lugar de A Graña y mejorar un camino en A Roza.

Luis López también informó de la aprobación de una nueva línea de ayudas de la Diputación dotada con 200.000 euros para que las agrupaciones musicales de la provincia sin fines de lucro adquieran y reparen instrumentos y vestuarios.