Consumidores piden datos "claros" para verificar que bajadas de precios lácteos llegan con "diligencia" al súper

Archivo - Tres bricks de leche, a 20 de julio de 2024, en Madrid (España). La cesta de la compra está registrando las primeras bajadas de precio desde el 2022, con una quincena de alimentos básicos que han entrado en deflación y que son más baratos que un - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consello Galego de Consumidores e Usuarios, Miguel López Crespo, pide que se publique información "clara" sobre la conformación del precio de productos lácteos con el fin de poder verificar que las bajadas que sufren los productores llegan con "diligencia" al súper y no se quedan en otros eslabones de la cadena.

En su comparecencia en la comisión parlamentaria de estudio del sector lácteo, López Crespo ha mostrado sus sospechas de que cuando hay una subida de precios en origen se trasladan al consumir con mayor premura que cuando se producen recortes, por lo que demanda herramientas públicas para comprobar que se producen con la "misma diligencia".

Advierte que los precios "bajan de un modo mucho más lento cuando los costes bajan", pero el consumidor común "no tiene información sobre la conformación de ese proceso", que quiere que sea "más precisa y más verificable".

Considera que se debe hacer público de una forma periódica y accesible. "A día de hoy seguimos sin conocerlo", lamenta.

Sobre calidad y seguridad alimentaria, valora que la trazabilidad funciona "con rigor" en los productos lácteos gallegos, pero requiere que esos estándares se mantengan en toda la cadena sin "comprometer" calidades nutricionales y sabor.

Además, apela a apostar por una mayor autosuficiencia alimentaria, tras "recientes episodios que pusieron de manifiesto" esta necesidad, unido a una información en el etiquetado sobre el origen y con campañas informativas para consumidores.

LAS INDUSTRIAS "ROZAN ACTOS CASI DELICTIVOS"

Esta comisión de estudio sobre el lácteo tuvo dos comparecencias previas en la mañana de este martes. Por un lado, la presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez Rigueiro, ha denunciado las prácticas "poco éticas" de las industrias, que son "agresivas" y "rozan actos casi delictivos", puesto que dice que no permiten una negociación real en origen al regirse por "amenazas" al productor con no recoger su leche.

Lamenta que los ganaderos gallegos tan solo siguen padeciendo contratos de "adhesión", por lo que reclama mayor ambición a las administración para aumentar el control sobre las industrias.

Pone de ejemplo que las industrias emplean todas el mismo formulario de contrato y que ninguna cumple el preaviso de dos meses de no recogida de leche.

Agromuralla exige medidas como un mediador cuando la negociación está "atascada", garantizar un margen de beneficios y que se puedan hacer denuncias anónimas ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica).

Sobre el precio de la leche, Noelia Rodríguez cree que "no hay que inventar nada nuevo". Opina que para el ganadero la mejor opción es la del precio indexado, referido a índices públicos y condicionado a fluctuaciones del mercado con una duración más prolongada, aunque las "picarescas" de las industrias "acaban haciendo cálculos que perjudican al productor". Opina que si se opta por un precio fijo, la renovación debe ser en un tiempo más corto para adaptarse a las fluctuaciones del mercado.

REFORMA DE LA LEY DE CADENA PARA DAR MÁS HERRAMIENTAS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Otra intervención del día en comisión ha sido la de Javier Pose Andrade, asesor técnico de la Unión Leitera Galega (Ulega), que reclama aprovechar la modificación de la ley de cadena, en periodo de alegaciones, para fortalecer a las organizaciones de productores con más herramientas.

Relata que esta fue la primera organización de productores creada en España, en 2011, y la única que queda actualmente tras no mantenerse otras dos. Reconoce que tan solo alcanzaron pequeños acuerdos en 2017, 2018 y 2020. Actualmente, agrupa a 1.273 ganaderos que producen 800.000 toneladas.

No obstante, critica que la industria se mueve "por fuera" de las organizaciones de productores, dado que "siempre hicieron lo que quisieron yendo productor a productor". Censura que "algo falla" cuando se compara con países como Francia, en donde "es obligatorio" negociar con estas organizaciones de ganaderos y también la mediación.

Asimismo, pide a esta comisión parlamentaria que consiga "resultados y agilidad", "no enmarañarse en describir al sector".

Tras el mayor recorte histórico sufrido en abril, Pose espera que las industrias recapaciten y renueven contratos al alza en diciembre porque el mercado está en mejoría y el consumo no bajó en estos meses, con otros países recuperando precios. Ve "fundamental" un observatorio de precios que se base en un sistema indexado.