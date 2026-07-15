Controlado el incendio de Brión (A Coruña) tras quemar 4 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jul. (EUROPA PRESS) - El incendio forestal declarado en la tarde del pasado martes en el municipio coruñés de Brión quedó controlado sobre las 00,30 horas de la madrugada del miércoles tras quemar unas cuatro hectáreas.

Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, el incendio se inició a las 19,20 del martes en la parroquia de Bastavales, en las proximidades del municipio limítrofe de Ames.

En las labores para apagar las llamas han trabajado de forma acumulada: cinco helicópteros, dos aviones, 16 motobombas, 21 brigadas y 10 agentes, entre otros.

CONTINÚA CONTROLADO EL DE RIBAS DE SIL

Mientras, continúa controlado desde el martes el incendio registrado en el municipio lucense de Ribas de Sil, parroquia de Soutordei, tras afectar a una superficie de 180 hectáreas.

El fuego se inició en la tarde del sábado. Fue necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

Además, el pasado martes quedó extinguido el incendio forestal registrado en los ayuntamientos coruñeses de Vimianzo y Laxe, que se fusionó en un único fuego, tras afectar a una superficie de 228,58 hectáreas, de las que 177,8 fueron de monte arbolado y las 50,78 restantes de raso.