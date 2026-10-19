Controlado un incendio forestal en Nigrán que calcina 0,18 hectáreas de monte raso

Imagen del fuego. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han controlado en los últimos minutos un incendio forestal registrado en la localidad pontevedresa de Nigrán este lunes que ha quemado ya cerca de 0,18 hectáreas de monte raso.

Según fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press, el fuego se inició pasadas las 15.20 horas de esta tarde en la zona de Priegue y se dio por estabilizado sobre las 17.15 horas. Minutos después, ya fue controlado.

Todo ello gracias al trabajo de dos agentes forestales, seis brigadas, cinco motobombas y un helicóptero. Por ahora, según las primeras estimaciones, ha quemado una superficie de 0,18 hectáreas de superficie rasa.