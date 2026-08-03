Controlado el incendio forestal de Palas de Rei (Lugo), que afecta a unas 20 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado el incendio forestal registrado este domingo en el ayuntamiento lucense de Palas de Rei, que afecta a una superficie estimada de 20 hectáreas.

Tal y como ha trasladado el departamento autonómico, el fuego, que se inició en la parroquia de Cuíña, ha quedado controlado a las 14.58 horas de este lunes.

Para su extinción se han movilizado, hasta este momento, cinco técnicos, 11 agentes, 23 brigadas, 18 motobombas, una pala, tres helicópteros y ocho aviones.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, también está disponible para su descarga Alume, la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.