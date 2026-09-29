Controlado un incendio en las inmediaciones de la playa de Menduiña, en Cangas, que afecta a 0,75 hectáreas

Imagen del incendio. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han dado por controlado un incendio forestal registrado en la tarde de este martes en las inmediaciones de la playa de Menduiña, en la parroquia de Aldán, en Cangas (Pontevedra).

Según fuentes de la Consellería do Medio Rural consultadas por Europa Press, fue minutos después de las 13.45 horas cuando se tuvo constancia de este fuego, siendo controlado casi dos horas más tarde.

El incendio afecta a cerca de 0,75 hectáreas y en él trabajan cuatro agentes, siete brigadas y tres motobombas.