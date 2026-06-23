Controlado un incendio en la parroquia de Codosedo, en Sarreaus (Ourense)

OURENSE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Controlado un incendio originado en la mañana de este martes, 23 de junio, en la parroquia de Codosedo, dentro del municipio ourensano de Sarreaus.

Tal y como han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural a Europa Press, el fuego se originó sobre las 12.50 horas de la mañana y se logró controlar a las 16.23 horas.

Según ha indicado la Xunta, la superficie afectada es de 0,25 hectáreas de terreno y ninguna población se vio comprometida por el fuego.

Hasta allí se desplazaron dos agentes, dos brigadas y dos motobombas, que continúan en la zona.