Controlado el incendio de Taboada (Lugo), que afecta a unas 40 hectáreas

Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 29 julio 2026 20:01
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal declarado este martes en el municipio lucense de Taboada se ha dado por controlado este miércoles con una superficie calcinada de en torno a las 40 hectáreas.

   El incendio, registrado a las 16.44 horas del martes en la parroquia taboadesa de Insua, quedó estabilizado a las 22.26 del propio día.

   Según informa Consellería do Medio Rural,se movilizó a cuatro técnicos, 14 agentes, 29 brigadas, 21 motobombas, tres palas, ocho helicópteros y seis aviones.

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