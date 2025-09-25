Controlados dos incendios forestales en Ourense y Piñor

OURENSE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios forestales permanecen controlados en los municipios de Ourense y Piñor tras registrarse en las jornadas de este jueves y miércoles, respectivamente.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el incendio de Piñor fue detectado a las 21.22 horas del miércoles y logró ser controlado a las 4,16 horas de la madrugada.

Las últimas estimaciones provisionales cifran la superficie afecta a 17,54 hectáreas.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Ourense, parroquia de Ourense, ha quedado controlado a las 18,50 horas de este jueves otro fuego declarado a las 16,30 horas de la tarde.

Por el momento, no hay cifras de la superficie afectada por este fuego, que afectó al exterior del complejo deportivo de Bamio.