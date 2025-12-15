Convocadas las ayudas para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas por 5,5 millones

Archivo - Varias cajas llenas de uvas durante la recepción de la uva en la bodega Forjas del Salnés, a 8 de septiembre de 2023, en Cambados, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, financiadas por el Feaga y que se convocan para 2026 con un presupuesto de 5.493.338,18 euros.

En concreto, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que el objetivo es "mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como aumentar su competitividad".

A través de estas ayudas se financian las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación e infraestructuras vinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización, "incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles".

Con todo, el Gobierno gallego ha destacado que pueden beneficiarse de estas ayudas las empresas vitivinícolas (fundamentalmente las bodegas), las organizaciones de productores vitivinícolas, las asociaciones de dos o más productores con personalidad jurídica, así como las organizaciones interprofesionales y las profesionales.

Asimismo, ha subrayado que el plazo para presentar las solicitudes comienza este martes y estará abierto hasta el 30 de enero del año que viene.