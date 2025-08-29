Copernicus ajusta hasta las 143.673 hectáreas la estimación de territorio quemado en Galicia en agosto

Imagen de los incendios forestales de julio y agosto de 2025, según el sistema de información EFFIS, del programa europeo Copernicus. - EFFIS-COPERNICUS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Información de Incendios Forestales (EFFIS por sus siglas en inglés) del programa europeo Copernicus ha ajustado su estimación de hectáreas quemadas por incendios forestales en Galicia, situando dicha estimación en 138.689 hectáreas, en lo que va de mes de agosto.

Según los últimos datos, actualizados hasta este viernes, en el mes de agosto ardieron en la provincia de Ourense 138.689 hectáreas; otras 2.121 en la provincia de Lugo; 1.614 hectáreas en la provincia de Pontevedra; y 1.249 hectáreas en A Coruña. Este sistema de medición, mediante imágenes vía satélite, ha realizado los ajustes a la baja básicamente en la superficie quemada en la provincia de Ourense.

Los registros del EFFIS suman, en el mes de julio, un total de 734 hectáreas calcinadas en toda Galicia: 330 hectáreas en la provincia de Pontevedra, otras 298 hectáreas en Ourense, 54 hectáreas en Lugo y 42 hectáreas en A Coruña. De este modo, desde principios de julio, según Copernicus, han ardido en Galicia algo más de 144.000 hectáreas.

Precisamente, este viernes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado a conocer los cálculos de superficie calcinada que maneja el gobierno gallego: unas 96.500 hectáreas entre julio y agosto (con 666 focos de fuego solo en el actual mes). Este viernes también, según los datos del parte informativo de la Consellería de Medio Rural, han quedado en situación de 'controlado' todos los incendios en Galicia, tras mejorar la situación en A Pobra do Brolló (Lugo) y Avión (Ourense), en los que han ardido 900 y 250 hectáreas respectivamente.