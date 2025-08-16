Denuncian se está llamando para cubrir vacantes del servicio de extinción y la Xunta alude a bajas de estos días

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad. - Rosa Veiga - Europa Press

Medio Rural sostiene que "el índice de cobertura de plazas es de casi el 100%", entre críticas de CC.OO. y de PSdeG

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. ha denunciado que la Consellería de Medio Rural realizó en la pasada jornada un llamamiento "urgente" para cubrir 117 puestos vacantes en el Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF), que incluyen plazas de emisorista-vigilante, bombero forestal, bombero forestal jefe de brigada y bombero forestal conductor-motobomba.

Para CC.OO., esta convocatoria "confirma las denuncias que el sindicato viene realizando desde febrero de 2025 sobre la grave situación que atraviesa el dispositivo debido a la falta de cobertura de plazas y al no relevo de bajas de larga duración".

"En Ourense, la situación es especialmente crítica, con 25 vacantes sin cubrir (más de 200 en toda Galicia), lo que afecta a brigadas, motobombas, puntos de vigilancia y centros de coordinación", ha esgrimido, en un comunicado.

El sindicato recuerda que esta "carencia de personal" condiciona "gravemente" la eficacia del operativo de extinción e incrementa los riesgos para los profesionales, que ya desarrollan un trabajo de alto peligro incluso en condiciones excelentes. "Es inaceptable e injustificable que, en plena ola de fuegos y a mediados de agosto, Medio Rural no tenga cubiertas todas las plazas del SPIF", subraya Óscar Rodríguez González, delegado de CC.OO. y presidente del Comité de Empresa de la Consellería de Medio Rural en Ourense.

También la diputada del PSdeG Carmen Dacosta ha manifestado su preocupación tras concocer la denuncia sindical que alude a "la existencia de cerca de 200 plazas vacantes en el servicio gallego de prevención de fuegos en plena catástrofe incendiaria".

La portavoz socialista de política forestal en el Parlamento gallego lamentó que esa información "confirma lo que se viene diciendo año tras año, que hay una falta de previsión en la cobertura de plazas", ante la que Medio Rural se ha visto "obligada" a hacer "un llamamiento urgente" para contratar personal.

"Cuando ayer se reclamaba transparencia, también nos referíamos a esto, a que se informe y se asuman responsabilidades en lugar de desviar la atención", ha manifestado la diputada socialista.

BAJAS DE ESTOS DÍAS

Consultado por Europa Press, el departamento que dirige María José Gómez ha defendido que "el índice de cobertura de plazas es de casi el 100%".

"Actualmente lo que se está haciendo es cubrir las plazas que dejan las bajas que se están produciendo a lo largo de estos días y así poder ejecutar el servicio al completo", defienden las fuentes de la Consellería de Medio Rural.