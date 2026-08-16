Desactivada la alerta por proximidad a viviendas del incendio de O Riós (Ourense), que calcina 30 hectáreas

AMP.- Decretada la situación 2 por la proximidad de un incendio al núcleo de Fumaces, en Riós (Ourense) - ROSA VEIGA - EUROPA PRESS

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha desactivado la situación 2 en el incendio forestal de O Riós (Ourense), que calcina una superficie de 30 hectáreas. Esta alerta operativa fue decretada en la tarde del sábado como medida preventiva ante la proximidad al núcleo de población de Fumaces.

El fuego se inició a las 16.54 horas del propio sábado entre las aldeas de Fumaces y de Freilas, aunque en dirección a la primera. En torno a las 21.00 horas, Medio Rural situó la superficie en 20 hectaréas, una estimación provisional que esta mañana ha elevado a 30.

La Xunta ha movilizado para su extinción por ahora a dos técnicos, 12 agentes, 17 brigadas, 13 motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones. También numerosos vecinos han salido a frenar las llamas con sus propios medios para intentar defender las viviendas, como en el caso de la aldea de A Trepa.