Desalojadas cuatro viviendas por el incendio forestal de Vilaboa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro viviendas tuvieron que ser desalojadas por precaución ante el incendio forestal del municipio pontevedrés de Vilaboa, donde está declarada la Situación 2.

Así lo han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, que han detallado que la evacuación se produjo sobre las 21.55 horas de este jueves y desalojaron a 14 personas del lugar de Paradellas, en la parroquia de Santa Cristina de Cobres.

El fuego comenzó sobre las 16.37 horas de este jueves y el alcalde, César Poza, consultado por Europa Press, explicó que la situación "era complicada".