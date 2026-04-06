Desalojados preventivamente los vecinos de cinco casas en Caión (A Laracha) por el incendio de Carballo

Vista del incendio forestal en la parroquia de Noicela, a 6 de abril de 2026, en Noicela, Carballo, A Coruña, Galicia (España). El incendio forestal permanece activo en la parroquia de Noicela desde las 14:20 horas. En las labores de extinción intervienen - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en la parroquia de Noicela del municipio coruñés de Carballo ha motivado el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de Caión, en A Laracha, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

Conforme ha explicado a Europa Press el alcalde de A Laracha, José Manuel López, los vecinos de cinco casas de la zona de Outeiro y Campo da Costa fueron desalajados ser desalojados de forma preventiva.

Sin embargo, a medida que la situación fue mejorando, tal y como ha indicado el regidor, pudieron volver a sus hogares sin que se lamentasen daños personales ni materiales.

Por su parte, el concejal delegado de Servicis, Medio Ambiente, Playas y Protección Civil de Carballo, Miguel Vales, ha detallado que el incendio, que se inició en la parroquia de Noicela avanzó hacia los lugares de Leira y Carballedo, donde maquinaria de la Xunta trabajó para evitar que las llamas llegasen a las viviendas.

De este modo, finalmente no fue necesario desalojar viviendas en las parroquias de Carballo, ni tampoco el cámping de Ás Névedas, pese a la preocupación inicial.

PERMANECE ACTIVO

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, este incendio permanece activo desde las 14,20 horas y se fusionó con otro registrado en la parroquia de Caión, en A Laracha.

Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 80 hectáreas y, en su extención, se han movilizado, hasta el momento, siete agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, una pala, dos técnicos, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio registrado en Noicela pudo originarse en una quema agrícola.

En estos momentos, están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meterológicas.