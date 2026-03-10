Detectan un nuevo foco de gripe aviar en aves silvestres en Redondela (Pontevedra)

Archivo - Gaviota - EUROPA PRESS - Archivo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) localizado en el ayuntamiento de Redondela (Pontevedra).
Según recogen en un comunicado, se trata de una gaviota patiamarilla (Larus michahellis) encontrada en el citado municipio y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.
A la ave se le han sacado muestras para proceder a su análisis laboratorial, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor.
Con este nuevo foco, son seis los confirmados en aves silvestres en Galicia en 2026. Por el momento, no se ha registrado ningún caso de IAAP en aves de corral en Galicia.
Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual (desde el primero de julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados por España asciende a 165 (13 de ellos corresponden a aves detectadas desde el 1 de enero de 2026), un número "inusualmente elevado" comparado con los datos de años anteriores.