Detenido un menor acusado de causar varios incendios en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha sido detenido en Santiago de Compostela acusado de provocar varios incendios en la ciudad, según ha informado de la Policía Nacional, que llevó a cabo el arresto.

Se trata de un joven que ya protagonizó, según otras fuentes consultadas por Europa Press, hechos similares. Por parte de la Fiscalía, tras su detención se ordenó su ingreso en un centro de internamiento de menores.

Su arresto se produjo en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Comisaría de Policía Nacional en Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local, para la prevención de incendios.

En concreto, entre los días 7 y 17 de agosto se detectaron varios inicios de incendio en los barrios de Santiago de Vidán y La Rocha por lo que se intensificaron las patrullas en la zona mencionada.

Fruto de la presencia policial y de la colaboración ciudadana, se ha procedido a la detención de un menor, residente en los barrios mencionados, como presunto autor de los delitos de incendio investigados. Al detenido, le fueron intervenidos dos mecheros.

La zona afectada por los siete incendios detectados y en los que ha participado el servicio forestal de extinción de incendios y los bomberos, ha sido de 1,36 hectáreas aproximadamente de extensión.