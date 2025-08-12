Diputación y Ayuntamiento de Camariñas destacan el trabajo de los equipos contraincendios en el fuego de Xaviña

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, visitan una zona incendiada - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, junto con los concejales Begoña Tajes y Fabián Canosa, visitaron hoy la parroquia de Xaviña, escenario del incendio forestal que, según datos oficiales, calcinó 52 hectáreas y afectó a núcleos como A Cancela, A Gándara, A Brea y Os Pións.

El fuego llegó a amenazar viviendas lo que obligó a la Xunta de Galicia a declarar el nivel de alerta 2 y al Gobierno de España a movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"La rápida intervención y la coordinación entre administraciones -Ayuntamiento, Diputación, Xunta y Estado- junto con la implicación directa del vecindario, fueron decisivas para evitar que las llamas causaran daños mayores", remarca el organismo provincial.

Formoso e Insua comprobaron sobre el terreno el trabajo desarrollado por los equipos contraincendios, que incluyeron efectivos municipales dotados con material como el camión motobomba financiado por la Diputación, así como medios de otros ayuntamientos como Vimianzo y Muxía.