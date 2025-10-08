La Diputación de Lugo destina 50.000 euros a Fademur para impulsar el empoderamiento de las mujeres en el rural

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, firma un acuerdo con la presidenta de la Federación de Asociación de Mujeres Rurales de Galicia (Fademur). - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha firmado en el Pazo de San Marcos con la presidenta de la Federación de Asociación de Mulleres Rurais de Galicia (Fademur), Verónica Marcos Arrojo, un acuerdo a través del que la institución provincial destina 50.000 euros para el desarrollo del programa Empoderamento da Muller no Rural.

Según ha destacado la entidad provincial, esta iniciativa tiene por objetivo fortalecer el papel de la mujeres en el desarrollo social y económico de las zonas rurales de la provincia y cuenta con un presupuesto total de 53.000 euros.

A través de este proyecto, Fademur ofrecerá servicios de información y asesoramiento jurídico, apoyo en materia de empleo y emprendimiento, acciones formativas y creación de redes de socialización, con el fin de mejorar las oportunidades, la autonomía y la participación de las mujeres que viven en entornos menos poblados.

Así, Tomé ha puesto en valor que "las mujeres del rural tienen un papel decisivo en la dinamización del territorio". A ello ha añadido que con esta iniciativa quieren "visibilizar su trabajo, apoyar su emprendimiento y reforzar su presencia en todos los ámbitos de la vida rural".

Por este motivo, ha resaltado que esta colaboración de la institución provincial con la Federación "beneficiará a más de 150 mujeres de la provincia y favorecerá la igualdad de oportunidades y el dinamismo económico en las zonas rurales".

Entre las acciones más destacadas del programa figura la creación de la red 'Apoderadas', un punto de encuentro e intercambio de experiencias en el que participarán alrededor de 400 mujeres rurales de la provincia, que permitirá visibilizar los proyectos de emprendimiento femenino e impulsar nuevas sinergias entre profesionales y emprendedoras.