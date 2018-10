Diputación de Pontevedra replica que es la Xunta la que, "un año después, aún no gestionó las ayudas" por fuegos

Publicado 04/09/2018 15:57:47 CET

VIGO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha criticado que el PP exija al organismo provincial ayudas para los afectados por los incendios de octubre, cuando "no tiene competencias ni responsabilidades" en política forestal; y a sabiendas de que "un año después, la Xunta aún no gestionó las ayudas a las que está obligada en relación a los fuegos".

Así lo ha trasladado en respuesta a las declaraciones realizadas este martes por diputados del PP en Nigrán, las cuales ha considerado "una tomadura de pelo". "El PP no me deja de sorprender, en lugar de exigirle a la administración autonómica, se dedica a pedir a las administraciones que no tienen competencias ni responsabilidades. Es un escándalo", ha censurado.

A mayores, en referencia a las ayudas de 90 millones que ella y el vicepresidente de la Diputación anunciaron, ha comentado que "estuvieron a disposición de los ayuntamientos que quisieron solicitarlo, y los que no quisieron no lo solicitaron".

En este ámbito, ha pedido al PP de Pontevedra, liderado por el vicepresidente de la Xunta, "que agilice las ayudas, las cubra al 100% y no le tome el pelo a los ayuntamientos y a la gente, porque hay ayuntamientos que pidieron 70.000 euros de daños y la Xunta les dio 4.000".