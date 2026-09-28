La DO Ribeira Sacra cierra la vendimia 2026 con 5,4 millones de kilos de uva, un 18% más que el año anterior

Archivo - Vendimia 2026 en la DO Ribeira Sacra. - DO RIBEIRA SACRA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Ribeira Sacra ha cerrado la campaña de vendimia 2026 tras 46 días de recolección, desde el 12 de agosto hasta el 26 de septiembre, con un "balance positivo "tanto desde el punto de vista productivo como cualitativo. En total, se han recolectado 5,4 millones de kilos de uva, un 18% más que el año anterior.

Desde la DO apuntan que la campaña estuvo marcada por un inicio "excepcionalmente temprano", condicionado por la evolución de la maduración de la uva, y por unas condiciones que permitieron "desarrollar la recolección de manera progresiva, adaptándola al punto excelente de maduración de las diferentes parcelas y variedades".

En total, durante la vendimia 2026 fueron recogidos 5.446.859 kilos de uva amparada, frente a los 4.620.524 kilos registrados en 2025 y a los 4.900.018 de 2024. Esto supone un incremento del 17,9% respecto a 2025 y del 11,2% respecto a 2024.

Uno de los aspectos "más destacados" de esta campaña, indican, fue el "excelente estado sanitario de la uva recibida en las bodegas". "No se registraron incidencias de especial relevancia que comprometieran la calidad de la cosecha y la uva llegó a las bodegas en muy buenas condiciones", señala la DO.

Las condiciones meteorológicas registradas este verano "favorecieron una correcta evolución de la maduración y permitieron realizar la vendimia de forma escalonada, adaptándola a las características y al punto excelente de cada parcela".

VARIEDADES

La uva Mencía se mantuvo cómo la variedad mayoritaria de la Denominación de Origen, con un total de 3.795.035 kilos, frente a los 3.195.075 de 2025 y a los 3.675.475 de 2024. El Godello, por su parte, alcanzó los 1.048.256 kilos, continuando su evolución ascendente y superando los 924.432 kilos de 2025 y los 721.916 de 2024.

Entre ambas variedades suman 4.843.291 kilos, lo que representa el 88,9% del total de la uva amparada recogida en esta campaña. En lo que respecta al resto de las variedades, la Garnacha registró 138.184 kilos y el Sousón 111.183 kilos. El Brancellao alcanzó los 82.994 kilos, mientras que la Treixadura llegó a los 69.741 kilos.

También se recogieron 59.226 kilos de Albariño, 51.895 kilos de Merenzao, 39.743 kilos de Caíño y 18.847 kilos de Tempranillo. Completaron la producción 11.452 kilos de Blanco Legítimo, 8.085 kilos de Dona Branca, 5.548 kilos de Mouratón, 3.670 kilos de Loureira, 2.080 kilos de Torrontés y 920 kilos de Grao Negro.

Durante la campaña 2026 se contabilizaron 821 proveedores de uva, frente a los 650 de 2025 y a los 697 de 2024. La superficie vendimiada alcanzó las 755,84 hectáreas, de las 1.263,22 hectáreas inscritas en la Denominación de Origen. El Registro de Viticultores cuenta actualmente con 1.671 viticultores inscritos y 94 bodegas.