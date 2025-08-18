Ecologistas alertan de que los incendios disparan la contaminación por partículas y ozono en Galicia

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha alertado de que la ola de incendios que azota Galicia está "disparando" la contaminación por partículas y ozono en la comunidad.

La quema de los montes, explican, emite grandes cantidades de sustancias tóxicas y otras como hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ni siquiera se miden, apuntan.

Concretamente, se disparan los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico en Galicia. También en territorios limítrofes como Castilla y León y el norte de Portugal.

En un comunicado explican que en la última semana, en el interior de Lugo y Ourense, se están produciendo numerosas superaciones de los límites diarios de alerta establecidos por la normativa para las partículas PM10 (80 microgramos por metro cúbico, ug/m3) y las partículas PM2,5(50 ug/m3). El humo de los incendios llegó ya a las propias ciudades de Lugo y Ourense.

La asociación critica que, aunque la Xunta de Galicia dispone de un plan de acción a corto plazo para actuar frente a episodios de mala calidad del aire, "no ha activado la fase de emergencia prevista en el mismo para los casos de superación de los límites de alerta, incumpliendo su propia normativa en la materia". "Están vulnerando el derecho a la salud de la ciudadanía", afirman.

Por ello, piden a las autoridades que pongan en marcha medidas informativas y de restricción de las emisiones del tráfico y la industria que "alivien el episodio de contaminación".