Emitidas nuevas alertas para extremar la protección en más de una decena de municipios de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha emitido esta tarde el ES-Alert por los incendios forestales en la provincia de Ourense, sumándose a la realizada en las últimas horas.

En la tarde de hoy, las medidas de protección fueron enviadas a los siguientes municipios: Baltar, Os Blancos, Xinzo, Trasmiras, Cualedro, Monterrei, Verín, Laza, Oímbra, Riós, A Gudiña, A Mezquita y Vilardevós.

Estas medidas de protección se mantienen en el día de hoy para garantizar la seguridad de las personas en las zonas afectadas en Ourense, donde siguen activos los protocolos de protección a la ciudadanía (Situación 2).

La alerta fuera enviada a los siguientes municipios: Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel e Rubiá, ademais de Carballeda de Avia, Leiro, Avión y Beade.

En la tarde de hoy fue a los de Baltar, Os Blancos, Xinzo, Trasmiras, Cualedro, Monterrei, Verín, Laza, Oímbra, Riós, A Gudiña, A Mezquita e Vilardevós.

En el mensaje se indica que se eviten los desplazamientos innecearios y que se permanezca en la vivienda. También que si se está en el exterior y no se tiene donde confinar debes alejarte de los lugares afectados.