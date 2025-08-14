Esquerda Unida demanda "mayor inversión en prevención" y "endurecimiento de las penas" contra los incendiarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Esquerda Unida ha demandado una inversión "mayor y real" en prevención y vigilancia, así como el "endurecimiento de las penas" contra los incendiarios.

Tal y como ha trasladado la formación en una nota de prensa, Galicia es "históricamente una de las comunidades más afectadas por los incendios forestales en el Estado".

En este contexto, el coordinador nacional de Esquerda Unida, Lino Costas, ha apuntado que la mayoría de los incendios "tienen origen humana, ya sea por negligencia o provocados". Según datos definitivos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el período 2006-2015, "más de la mitad de los incendios causados por personas son intencionados" añade Costas.

Mientras tanto, ha señalado, "la Xunta de Galicia gasta anualmente unos 200 millones en la extinción de incendios, con un sistema en el que buena parte de las tareas de extinción y prevención están privatizadas, convirtiendo el fuego en un negocio para algunos".

Por ello, Costas ha demandado una línea de ayudas que incluya la limitación real de la plantación de especies pirófitas y puesta en marcha de un plan de recuperación del bosque autóctono; la recuperación de ganadería extensiva; la estabilidad laboral para el personal brigadista; y la reversión de la privatización de los medios de extinción, incluyendo los aéreos.