Estabilizado un incendio en As Pontes (A Coruña) que afecta a 13 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El incendio forestal regitrado este miércoles en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), concretamente en la parroquia de O Freixo, se ha dado por estabilizado y afecta aproximadamente a unas trece hectáreas.
Según ha subrayado la Consellería de Medio Rural, el fuego se inició a las 15.11 horas de este miércoles y se ha dado por estabilizado a las 19.32 horas.
Para su extinción se ha movilizado a seis agentes, 10 brigadas, siete motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y dos aviones.