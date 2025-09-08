Estabilizado el incendio de Carballeda de Valdeorras (Ourense) tras calcinar unas 850 hectáreas

Vista de la sierra quemada, a 7 de septiembre de 2025, en Casaio, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha dado por estabilizado en las últimas horas el incendio declarado el pasado sábado en la parroquia de Casaio, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, que ha afectado a unas 850 hectáreas de terreno.

Según han informado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego quedó estabilizado sobre las 21.30 horas de este domingo y para su extinción se han movilizado (de forma acumulada) 5 técnicos, 30 agentes, 45 brigadas, 32 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicóptero y 4 aviones.

Esta parroquia de Carballeda de Valdeorras ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas --según las cifras de la Xunta-- en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.