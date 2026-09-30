Estabilizado el incendio forestal de Ourol (Lugo), que calcina 50 hectáreas

LUGO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que el incendio forestal que permanece activo en la localidad lucense de Ourol ha sido estabilizado tras calcinar una superficie de unas 50 hectáreas.

Según ha trasladado el departamento autonómico, el fuego, que se inició este martes a las 17.00 horas en la parroquia de Merille, ha quedado estabilizado poco antes de las 14.00 horas de este miércoles.

Para las labores de extinción, la Consellería ha movilizado por el momento a dos técnicos, 22 agentes, 23 brigadas, 20 motobombas, cuatro palas y dos helicópteros.

Este martes, vecinos de varios núcleos tuvieron que ser desalojados de sus inmuebles por precaución debido al viento que se registraba en la zona y ante el riesgo de hacia dónde pudiese avanzar el fuego.

Tal y como ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde del municipio, José Luis Pajón, sobre las 23.00 horas los vecinos pudieron regresar a sus hogares. "Pintaba bastante mal pero, afortunadamente, cuando empezó a llover y el viento a bajar la intensidad la situación ha ido mejorando", ha destacado el regidor.