Estabilizado un incendio en Navia de Suarna (Lugo) que afecta a 20 hectáreas

LUGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado un incendio forestal iniciado en la tarde del miércoles en el municipio lucense de Navia de Suarna y que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 20 hectáreas.

En concreto, informa Medio Rural, el incendio se inició poco antes de las 19,30 horas del miércoles en la parroquia de Cabanela y ha quedado estabilizado en torno a las 3,30 horas de la madrugada.

Para su extinción se han movilizado, hasta ahora y de forma acumulada, un técnico, nueve agentes, 14 brigadas, 14 motobombas, una pala y un helicóptero.