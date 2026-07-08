Estabilizado el incendio registrado en Guntín (Lugo), que asciende a 30 hectáreas

LUGO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado en la tarde del martes en el ayuntamiento lucense de Guntín, parroquia de Sirvián, ha quedado estabilizado a las 8,13 horas de este miércoles.

Según ha informado la Consellería de Medio Rural, el fuego se inició a las 16,17 horas y, según las ultimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 30 hectáreas.

En su extinción se han movilizado dos técnicos, 16 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y tres aviones. La Consellería do Medio Rural recuerda que está disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego.

Asimismo, está disponible para su descarga ALume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. También existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.