Estabilizado el incendio de Ribas de Sil (Lugo), que asciende a 180 hectáreas

Helicópteros bombarderos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). El fuego, originado el sábado por la tarde, continúa sin estar controlado y la superficie a - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que le incendio registrado en el municipio lucense de Ribas de Sil ha sido estabilizado tras afectar a una superficie que asciende a 180 hectáreas; mientras que el que afecta a las localidades de Laxe y Vimianzo, en A Coruña, permanece controlado y ha arrasado unas 220 hectáreas.

Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, el fuego originado en Ribas de Sil, parroquia de Soutordei, ha sido estabilizado a las 18,47 horas.

Debido a las llamas, que comenzaron a las 18,22 horas del sábado, fue necesario declarar la Situación 2, como medida preventiva por su proximidad a Chenzas, una alerta que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

En su extinción se han movilizado, hasta el momento, ocho técnicos, 37 agentes, 53 brigadas, 40 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

INCENDIO VIMIANZO-LAXE

Por su parte, permanece controlado desde las 23,37 horas del domingo el incendio registrado en los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe, que se fusionó en un único fuego, tras unirse los iniciados en la parroquia de Salto, en Vimianzo, y el de Nande, en Laxe.

Según las últimas estimaciones provisionales, este fuego afecta en conjunto a una superficie de alrededor de 220 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, cuatro técnicos, 53 agentes, 65 brigadas, 57 motobombas, cinco palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y un avión.