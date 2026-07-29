Estabilizado el incendio de Taboada (Lugo), de 20 hectáreas, y extinguidos dos conatos en Boborás (Ourense)

Conato de incendio en el lugar de Salceda, parroquia de Cameixa, en el municipio ourensano de Boborás, a 29 de julio de 2026. - EUROPA PRESS

Uno de los fuegos de Boborás se produjo por la caída de un pino sobre la red de media tensión y obligó a cortar el suministro por la noche

LUGO / OURENSE, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este martes en el municipio lucense de Taboada ha quedado estabilizado desde las 22.26 horas con una superficie calcinada de en torno a las 20 hectáreas. Además, la Consellería do Medio Rural ha dado por extinguidos dos conatos en Boborás (Ourense), en las parroquias de Moreiras e Cameixa.

En cuanto a este último, calcinó un total de 0,12 hectáreas entre las 23.12 horas y 03.04 horas, hora en la que se dio por apagado. Según la alcaldesa, Patricia Torres, se produjo por la caída de un pino sobre la red de media tensión que provocó la ruptura del cable y un "chispeo".

De hecho, varios pueblos estuvieron sin suministro por la noche y algunos incluso no lo recuperaron hasta las primeras de este miércoles. "El distrito obligó a cortarlo", explica la regidora. Hasta allí se movilizaron cuatro agentes, cinco brigadas y cinco motobombas.

El otro de los conatos se inició en la parroquia de Moreiras casi al mismo tiempo, a las 23.11 horas. Quedó extinguido a las 01.54 horas, con una superficie quemada de 0,01 hectáreas. Fue necesaria la intervención de un agente y una motobomba. En base a las primeras investigaciones, este habría sido provocado.

INCENDIO EN TABOADA (LUGO)

Por otra parte, el incendio registrado a las 16.44 horas del martes en la parroquia taboadesa de Insua quedó estabilizado a las 22.26 del propio día. Según los datos provisionales de Medio Rural, ha calcinado una superficie de alrededor de 20 hectáreas.

Por el momento, para su extinción se han desplazado cinco técnicos, 10 agentes, 22 brigadas, 14 motobombas, tres palas, nueve helicópteros y seis aviones.