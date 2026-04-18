Estabilizado un incendio en Xermade (Lugo), que afecta a unas 10 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado en la parroquia de Cabreiros, en Xermade (Lugo) se encuentra estabilizado. Se estima que el fuego ha afectado a unas 10 hectáreas.

Tal y como ha confirmado la Xunta, consultada por Europa Press, el incendio comenzó a las 15.39 horas de este domingo en la localidad lucense.

Hasta allí se movilizaron dos agentes, seis brigadas y cuatro motobombas. Además, colaboran en la extinción dos helicópteros y dos aviones.

Según ha indicado Medio Rural, el fuego se encuentra estabilizado desde las 18.40 horas y ha afectado a aproximadamente unas 10 hectáreas.