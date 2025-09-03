Estables los dos brigadistas y el bombero heridos en los incendios en Ourense

Archivo - Varios bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres personas ingresadas al resultar heridas en los incendios en Ourense siguen ingresadas en el Complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac), estables y sin cambios.

Así lo han informado fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press. En el caso del brigadista de 18 años, sufre quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Su pronóstico es muy grave.

El de 26 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo, también estable y con pronóstico en su caso grave. Por su parte, el bombero de 46 años tiene quemaduras de segundo grado, con una afectación del 10% del cuerpo. Está estable con pronóstico grave.

Los tres, han explicado las fuentes hospitalarias, permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Complejo hospitalario universitario de A Coruña.