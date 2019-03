La exministra Tejerina afirma que el PP "nació en el medio rural" y censura la postura del PSOE con Ence

Publicado 29/03/2019 18:35:02 CET

Alerta de que la posición asumida por el Gobierno respecto a la pastera pone en riesgo "a 80.000 familias del rural gallego"

La exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Isabel García Tejerina (PP), ha contrapuesto el modelo de su partido "que nació en el medio rural" frente a la gestión de los socialistas a los que, según la popular, mantienen una postura "incomprensible e incoherente" al respecto, como evidencia la posición respecto a la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra.

García Tejerina ha visitado este viernes la bodega Pazo Baión, situada en Vilanova de Arousa (Poontevedra), donde ha estado acompañada por la presidenta del Congreso y candidata popular por PP, Ana Pastor.

La exministra ha recordado que el pasado mes de mayo se vio obligada a cancelar la presentación en Galicia de un plan de actuación para la dinamización del medio forestal porque en aquella jornada se produjo la explosión de una pirotecnia en Paramos, Tui (Pontevedrea). "Después llegó la moción de censura y ya no se pudo ejecutar pero el plan estaba hecho", ha apostillado.

A renglón seguido, García Tejerina ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya implementado aquel plan y que no haya tomado decisiones como la de no defenderse, en el caso de la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra, "ante un recurso que se interpone para paralizar la actividad de una empresa que da empleo directo a 5.000 familias e indirecto a otras 80.000 del rural gallego".

MANIFESTACIÓN CONTRA EL DESPOBLAMIENTO

"El domingo hay una manifestación en Madrid contra el despoblamiento del medio rural", ha recordado la exministra, que ha teorizado con que en la marcha "a lo mejor hay socialistas". "Y yo me preguntaré, ¿qué pintan allí cuando su decisión en Pontevedra ha sido allanarse, es decir, renunciar a defender una decisión avalada por un informe de la Abogacía del Estado?", se ha preguntado la popular,.

Para García Tejerina, no hay razones medioambientales ni jurídicas que justifiquen la decisión del Gobierno socialista en el caso de Ence. "Serán razones de quién sea, hoy desconocidas, pero que están poniendo en riesgo el medio de vida de 80.000 familias del rural gallego", ha insistido.

En su visita al Pazo Baión Isabel García Tejerina ha subrayado que "siempre que ha habido Gobiernos del Partido Popular ha habido ministros que han dado todo por el rural". Un Partido Popular, del que ha añadido "es un partido que nació en el medio rural" y que, por lo tanto, siempre se volcará con el campo en la defensa de sus intereses. "Aquí y en Bruselas", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que para el Gobierno socialista la Política Agraria Común ha dejado de ser una prioridad. "El señor Sánchez tiene dinero para todo pero no tiene tiempo para pedir el dinero de los agricultores en Bruselas", ha manifestado.

La exministra ha estado acompañada en su visita a la bodega por la cabeza de lista del Partido Popular en la provincia de Pontevedra Ana Pastor, quien ha señalado que el Partido Popular presenta a las próximas elecciones generales "una candidatura con experiencia" que puede gobernar el futuro del país "llevando a cabo políticas que favorezcan a España".