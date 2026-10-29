Expertos analizarán este lunes y martes en Pontevedra estrategias de resiliencia frente al fuego

Archivo - Vista aérea tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en Cernego, Ourense, Galicia (España). Aunque la previsión general de los incendios que arrasan Galicia hoy, 20 de agosto, es positiva, al no haber aumentado en hectáreas desde ayer, sigue pr - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pontevedra acogerá este lunes y martes, 2 y 3 de noviembre, las jornadas 'Paisaxes resilientes' en las que diferentes expertos analizarán estrategias de prevención en el territorio gallego frente al fuego.

Este evento, organizado por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Pontevedra-Morrazo, tendrá lugar en el Pazo da Cultura de Pontevedra. Cuenta con apoyo de la UE, el Ministerio de Agricultura y la Xunta.

Tras la inauguración institucional del día 2 a las 17,00 horas, la primera conferencia correrá a cargo del profesor e investigador de la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo Juan Picos, quien analizará los cambios del paisaje forestal, el abandono y los nuevos escenarios del fuego. El investigador del CSIC Adrián Regos Sanz, investigador do CSIC, especializado en ecología del paisaje, o Rosa Mosquera-Losada, catedrática de la Universidade de Santiago e investigadora en sistemas agroforestales, serán algunos de los nombres que ofreCErán charlas en esta cita.

Las jornadas dan continuidad a las líneas estratégicas promovidas por la campaña del GDR Pontevedra-Morrazo basada en cuatro ejes: configuración de paisajes mosaico, diversificación forestal y silvicultura preventiva, integración de la agricultura y de la ganadería extensiva, así como ordenación territorial y cooperación.