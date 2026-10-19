Extinguen el fuego de Visma (A Coruña) con 12,5 hectáreas afectadas y controlan el de Camariñas, de 25 hectáreas

Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un incendio en Galicia. - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la parroquia de Visma, en A Coruña, este domingo, que quedado extinguido la pasada madrugada tras afectar a 12,58 hectáreas, según han confirmado fuentes de la Consellería do Medio Rural.

Así, el fuego se inició en la tarde de este domingo y ha quedado extinguido sobre las 6.00 horas de este lunes, tras afectar a 11 hectáreas de monte raso y 1,58 hectáreas de monte arbolado. Para su extinción se movilizó (medio acumulados) a 9 agentes, 11 brigadas, 10 motobombas y 2 helicópteros, además de medios municipales.

Por otra parte, las mismas fuentes han informado de que permanece controlado el incendio declarado el pasado sábado en el municipio de Camariñas (A Coruña). Las llamas se iniciaron en la parroquia de Ponte do Porto en la noche del sábado, y están controladas desde la tarde de este domingo.

En este caso, el terreno afectado, según el recuento provisional es de unas 25 hectáreas, y se han movilizado 17 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas y una pala.