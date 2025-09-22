Extinguido el incendio forestal de Barreiros (Lugo) que afectó a 152 hectáreas

Un bomberos en las labores de extinción de un incendio en Barreiros, a 14 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que se inició en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, en la localidad lucense de Barreiros, el pasado 14 de septiembre y que finalmente ha afectado a una superficie de 152,69 hectáreas de monte arbolado.

Para apagar este incendio se movilizó a un total de 10 técnicos, 87 agentes, 121 brigadas, 94 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y tres aviones.

Durante las labores de extinción resultaron heridos cinco brigadistas que tuvieron que ser ingresados en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).