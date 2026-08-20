Extinguido el incendio forestal de Ponteareas tras calcinar más de 76 hectáreas

Incendio forestal en Ponteareas (Pontevedra), en la parroquia de Nogueira. - AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Rural ha informado de que el incendio forestal del ayuntamiento pontevedrés de Ponteareas, en la parroquia de Nogueira, ha quedado extinguido tras calcinar más de 76.
El fuego, que se originó a las 17.39 horas del martes, quedó extinguido a las 19.16 horas de este jueves y afectó a una superficie de 76,25 hectáreas de monte arbolado.
Para hacer frente a las llamas movilizaron, en total, a siete técnicos, 27 agentes, 41 brigadas, 33 motobombas, tres pala, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.
La Consellería do Medio Rural ha recordado que la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono gratuito 085, para llamar en caso de detectar algún incendio forestal.