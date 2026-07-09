Extinguido un incendio forestal en la zona rural de Lugo tras calcinar 2,21 hectáreas de arbolado

LUGO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado en la parroquia de Labio, en el municipio de Lugo, ha quedado extinguido durante la madrugada de este jueves tras afectar a una superficie total de 2,21 hectáreas, casi todo de arbolado.

Según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició el miércoles a las 10,49 horas y ha sido dado por extinguido a la 1,25 de la madrugada del jueves, después de varias horas de intenso trabajo por parte de los equipos de extinción y de numerosos vecinos.

Aunque se trató de un incendio de reducida extensión, generó preocupación entre la población debido a su proximidad a una zona boscosa de especies autóctonas. Los esfuerzos se centraron especialmente en impedir que las llamas alcanzaran esta masa forestal, objetivo que finalmente se consiguió gracias a la rápida intervención de los medios desplegados.

En las labores de extinción han participado numerosos efectivos, entre ellos un técnico, cinco agentes, seis brigadas, cinco motobombas, cuatro aviones y tres helicópteros. Además, muchos vecinos han colaborado refrescando terrenos próximos y apoyando las tareas preventivas para frenar el avance del fuego.