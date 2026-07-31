Extinguido el incendio de Ourol (Lugo) tras calcinar más de 31 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
El incendio forestal registrado en el ayuntamiento lucense de Ourol, parroquia de Merille, se ha dado por extinguido este viernes a las 19.49 horas tras calcinar 31,5 hectáreas.
Medio Rural ha informado de que este fuego, que comenzó el pasado miércoles a las 13.35 horas, ha afectado finalmente a una superficie de 31,5 hectáreas de monte arbolado.
Para su extinción se movilizaron, en total, dos técnicos, 13 agentes, 27 brigadas, 24 motobombas, tres palas, tres helicópteros y dos aviones.