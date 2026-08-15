Extinguido el incendio de Taboada (Lugo) tras quemar algo más de 50 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio forestal que afectaba desde el miércoles al municipio lucense de Taboada y que ha calcinado algo más de 50 hectáreas.
En concreto, el incendio, que se inició a las 17,38 horas del miércoles en la parroquia de Ínsua, ha quedado extinguido sobre las 11,23 horas de este sábado.
Las llamas afectaron finalmente a una superficie de 55,85 hectáreas, de las cuales 46,84 son arboladas y las 9,01 restantes rasas. Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, cuatro técnicos, 27 agentes, 31 brigadas, 30 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, cinco helicópteros y cuatro aviones.