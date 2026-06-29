Federación de Aserradores y SLG cuestionan la orden sobre el uso de maquinaria agrícola en época de incendios

A CORUÑA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga) ha pedido diálogo urgente con la Xunta para estudiar la viabilidad de las nuevas medidas de prevención de incendios en los trabajos forestales. En la misma línea, se ha pronunciado el Sindicato Labrego Galego (SLG).

En un comunicado, indican que solicita que se concreten los trabajos forestales afectados por la orden publicada por la Xunta "ya que la maquinaria que se emplea en el aprovechamiento forestal no inicia incendios y debería quedar excluida".

La Federación expresa su preocupación por las dificultades en la aplicación de las nuevas exigencias que entran en vigor el próximo 1 de julio, "que obligará al sector a disponer cada día de unos 450 vehículos con depósitos de 400 litros de agua".

También el Sindicato Labrego Galego ha criticado que la Consellería do Medio Rural haya publicado "de manera unilateral" la orden por la que se regula la utilización de la maquinaria agrícola durante la época del peligro alto "en los supuestos de índice de riesgo de incendio forestal muy alto o extremos".

"Sorprende la publicación de esta orden que no fue comentada en el Consello Agrario que se celebró el pasado viernes y, por tanto, no hablada con el sector", argumenta, además, de pedir la retirada de la misma.