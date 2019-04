Feijóo se remite a datos de los especialistas de extinción e insiste en el 40% de nocturnidad de los incendios

Publicado 15/04/2019 11:54:11 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes los datos aportados por los especialistas en incendios, "que llevan décadas trabajando en el sector forestal" y que señalan que "más del 40%" de los fuegos forestales comienzan "cuando los medios aéreos no pueden volar, normalmente por la noche".

Así ha respondido el líder autonómico a preguntas de los medios sobre las palabras del fiscal delegado de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, quien este domingo, en una entrevista a la Cadena Ser, concluyó que entre un 70% y un 80% de los incendios que suceden en Galicia son intencionados, pero "solo el 3% o el 4% de ellos tienen intención de hacer mal".

En este contexto, Feijóo ha dicho que "no va a entrar en si la intencionalidad es dolosa o es culposa", pero sí ha insistido en que "por la noche los incendios no se activan". Y es que, tal y como ha explicado, sobre el anochecer "no hay fuegos y, sin embargo a la media noche, a la 1,00 o 2,00 de la madrugada, empiezan los fuegos".

"Eso no lo digo yo, lo dicen los profesionales de extinción, que saben perfectamente cuándo empiezan los incendios forestales porque saben cómo movilizarse", ha recalcado.

LOS MEDIOS "MÁS POTENTES QUE TUVO GALICIA NUNCA"

Así las cosas, Feijóo ha recordado que la Xunta tiene "probablemente los instrumentos más potentes que tuvo Galicia nunca" en materia de extinción, entre ellos el plan de limpieza de franjas de seguridad al que ya se han adherido 177 ayuntamientos.

No en vano, el líder del Gobierno gallego también ha apelado a la "responsabilidad" de los propietarios para mantener sus tierras, si bien la Xunta "puede entrar a limpiarlas" pasando la factura a los titulares. "E incluso si la factura supera el valor catastral, que esas tierras pasen al patrimonio público", ha aseverado.