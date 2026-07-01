Fruga alerta del impacto de las restricciones al uso de maquinaria en alto riesgo en la recogida de hierba seca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Fruga (federación rural gallega) rechaza las restricciones que impone la orden de la Xunta sobre utilización de maquinaria agrícola y forestal en la época de alto riesgo de incendios forestales.

"La actividad agrícola propia de esta época, como la recogida de hierba seca, no debe estar sometida a este tipo de restricciones, teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria es el principal método de prevención de incendios", afirma en un comunicado de prensa.

La ganadería extensiva, añade, al igual que las producciones forrajeras, "contribuyen a evitar el riesgo de incendios, y a no necesitar ejecutar ningún tipo de roza durante los meses de verano".

Advierte, así, de que "el gran número de incendios forestales que vive Galicia se producen en su mayor parte en comarcas donde la actividad agropecuaria es escasa o prácticamente nula".

Además, denuncia que la Xunta "no cumplió con sus compromisos de limpieza y roza" tras los incendios del pasado verano. "Y lo que no puede ni debe hacer es impedir la realización de las labores agrícolas típicas del verano como es la recogida de la hierba seca", subraya.