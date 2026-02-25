Fruga urge una reunión a Medio Rural por la "especial afectación" del tren de borrascas en la comarca de A Limia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Rural Galega (Fruga) urge una reunión a la Consellería do Medio Rural por la "especial afectación" del tren de borrascas en la comarca de A Limia (Ourense).

En un comunicado, apunta a "pérdidas importantes" del cereal de invierno que estaba plantado, pero también alerta de las anegaciones y los canales saturados provocan problemas para las labores de preparación para las cosechas de primavera, lo que "pone en riesgo el futuro económico de muchas explotaciones".

Al respecto, explica que el pasado 11 de febrero pidió este encuentro al Departamento Territorial de la Consellería do Medio Rural de Ourense, pero a día de hoy sigue sin respuesta. Por ello, se dirigirá en próximos días a "instancias superiores".

También incide sobre los problemas para los vecinos al quedar inundadas pistas y algunas carreteras que limitan la movilidad de la zona.

"Nos parece preocupante la dejadez mostrada por la Consellería do Medio Rural de Ourense ante una situación que tiene graves consecuencias para una de las comarcas agrícolas más importantes de Ourense, pero también de la Galicia rural, por lo que reclamamos a la Consellería do Medio Rural que proceda a la limpieza de canales, así como a establecer medidas que ayuden a paliar las pérdidas causadas por esta situación", afirma.