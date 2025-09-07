Fuertes rachas de viento dificultan la extinción del fuego de Carballeda de Valdeorras, que quema 500 hectáreas

Bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Vences, a 14 de agosto de 2025, en Monterrei, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal continúa activo en Carballeda de Valdeorras (Ourense), en la parroquia de Casaio, desde la tarde del sábado y calcina ya más de 500 hectáreas, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural.

Sin embargo, fuertes rachas de viento están dificultando las labores de extinción del fuego, iniciado a las 14.56 de la pasada jornada. Fuentes vecinales apuntan que comenzó encima de la antigua mina de wolframio de Valborraz. Además, indican que, en la madrugada, se estaba extendiendo e incluso "amenazando" a la aldea.

Por el momento, se han movilizado para su extinción tres técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, cuatro palas, tres unidades técnicas de apoyo, seis helicópteros y cuatro aviones.

Además, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tabuyo del Monte (León) se ha desplazado hasta el lugar para sumarse a los medios ya enviados por la Xunta.

Esta parroquia ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas --según las cifras de la Xunta-- en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.

Esta vez, no procede de la provincia fronteriza, tal y como trasladan fuentes de Medio Rural, sino que se ha originado en la localidad ourensana.