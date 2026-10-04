Galicia cierra la mayor vendimia de su historia: 78,5 millones de kilos de uvas

Archivo - Un hombre durante la vendimia en Trasmonte de Salvadur, a 15 de septiembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). El viñedo, ubicada en los cañones del río Sil, es uno de los muchos que se han visto afectados por los incendios que han asolado Galic - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia ha cerrado la mayor vendimia de su historia, en la que se han recogido 78,5 millones de kilos de uvas, la cantidad más elevada desde que hay registros.

Según las cifras recogida por Europa Press de las cinco denominaciones de origen (DO) gallegas, estos 78,5 millones de kilos superan los 77,8 millones de kilos de uvas de 2011, hasta la fecha la mayor cifra computada en la comunidad.

Y este incremento se produce pese a que la mayor DO gallega, Rías Baixas, con 46,85 millones de kilos provisionales, se anota un ligero recorte respecto a los 47,5 millones de kilos de 2025.

En cambio, las otras cuatro DO viven una expansión en 2026. Ribeiro crece un 15% en comparación con 2025, hasta los 9.330.000 kilos; Monterrei consigue la mayor cosecha de su historia, con 8.768.000; Valdeorras se eleva un 8%, con 8.100.000; y Ribeira Sacra sube un 18%, con un total de 5.446.859.

LIGERO DESCENSO EN RÍAS BAIXAS

Así, Rías Baixas, la DO de mayor producción de Galicia, cosecha un ligero descenso en esta campaña, la más madrugadora de su historia al empezar con los trabajos el 13 de agosto.

Finalmente, no se han podido conseguir los 49,9 millones de kilos que a comienzos de agosto se marcaba como objetivo el Consello Regulador. En concreto, las mermas de producción se situaron en un valor medio del 10,6%, superior al 5,5% del año pasado, repartidas entre: corrimiento de flor, heladas, granizo y viento, así como plagas y enfermedades.

La campaña cuenta con 178 bodegas inscritas. La superficie de esta Denominación de Origen es 5.057 hectáreas, que son atendidas por 4.864 viticultores.

MAYOR VENDIMIA DE LA HISTORIA EN MONTERREI

Por su parte, el director técnico de la DO Monterrei, Miguel López, explica a Europa Press que esta cosecha es la "mayor en la historia" de la denominación con un 80% de blanco y un 20% de tinto.

También es la que más pronto comenzó, el 17 de agosto, y duró 44 días hasta terminar el 29 de septiembre. Relata que la sequía favoreció un estado fitosanitario de la uva "excelente", en la que se requirieron "muy pocos tratamientos".

LA "PREOCUPANTE" FALTA DE SUPERFICIE EN RIBEIRO

En declaraciones a Europa Press, el gerente-secretario del Consello Regulador de Ribeiro, Luis Vázquez, se muestra "muy satisfecho" por la calidad y cantidad, con un crecimiento del 15% porque estaban "muy preocupados" con la cifras del año pasado, de "las peores de la historia" al quedarse en solo 8,1 millones en 2025.

Además del ascenso por encima de los 9,3 millones de kilos, quiere llamar la atención sobre el "buen ambiente" vivido en bodegas y viticultores en esta vendimia, unido a un "buen equipo de veedores".

Asimismo, Vázquez apunta que el cambio climático "es una realidad" al provocar un adelanto de dos semanas respecto a lo habitual la vendimia, que comenzó el 11 de agosto. No obstante, las lluvias al inicio ayudaron a hidratar la uva.

Pese a que "las ventas acompañan" a Ribeiro por crecer en comparativa con otros años, en un descenso generalizado de consumo de vino tinto en la actualidad, el gerente-secretario del Consello Regulador observa un futuro "preocupante".

Y es que avisa que hacen vinos de calidad que son reconocidos con premios, pero tienen "un problema con la superficie productiva". Esta situación arroja que puede haber un decrecimiento pese a que se sigue aumentando la demanda en ventas, por lo que no cree que se pueda pasar de un tope de "nueve millones y pico" de uvas, unido a que "no hay relevo" generacional.

ALZA EN RIBEIRA SACRA Y VALDEORRAS

Igualmente al alza va Valdeorras, con 8,1 millones de kilos, y supera previsiones iniciales, los que contrasta con la bajada a 7,5 millones de kilos que sufrió en 2025. La campaña comenzó el 13 de agostó y se cerró el 28 de septiembre.

Los primeros mostos de Valdeorras avanzan una añada de gran calidad. "Partíamos de una estimación de entre 8 y 8,5 millones de kilos y finalmente hemos alcanzado los 8,1 millones. Superar la barrera de los ocho millones es una cifra importante para nuestra denominación de origen", remarca el director técnico del Consello Regulador de la DO, Jorge Mazaira.

En Ribeira Sacra, la vendimia también estuvo marcada por un temprano inicio, 12 de agosto, y registra una subida tanto en comparación con 2025 (+17,9%) como con 2024 (+11,2%).

La DO de menor producción en Galicia tiene unas expectativas favorables para alcanzar unos caldos de "calidad" por el excelente estado sanitario de la uva.