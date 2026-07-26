Galicia mantiene los medios enviados a los incendios de Castilla y León tras solicitarlo la Junta

Equipos gallegos movilizados a los incendios forestales de Ávila (Castilla y León). - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha atendido a una petición hecha por Castilla y León y ha decidido mantener en su comunidad los medios desplegados para apoyar la extinción de los incendios forestales que están afectando a este región. De este modo, ha enviado un relieve para sustituir a los profesionales movilizados el pasado jueves a León, a los que ahora se suma un nuevo agente.

La cesión de medios por parte del Eejecutivo autonómico responde a una evaluación técnica de la Consellería de Medio Rural sobre la situación actual en Galicia, según ha trasladado el departamento autonómico. Ya el sábado, la responsable del mismo, María José Gómez, aseguró que Galicia tiene "capacidad de movilizar a más personas" si fuese necesario.

Cabe señalar que la comunidad movilizó esta semana más de 60 profesionales del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) para trabajar en Castilla y León y Madrid. El pasado jueves, Medio Rural desplegó en León un grupo de 14 profesionales, una bulldozer y una motobomba y, durante el viernes, se reforzó con un helicóptero, una brigada y dos agentes.

Realizó un nuevo envío de efectivos y medios el viernes para apoyar en los fuegos de Ávila y Madrid tras solicitarlo el Gobierno central en el marco de la emergencia de interés nacional declarada, extendida ahora a Toledo. El mando único derivó los equipos gallegos a Ávila, donde siguen a día de hoy dos helicópteros, seis brigadas, cuatro agentes, un técnico, una bulldozer y un puesto de mando.

Ante situaciones complejas como las que se están viviendo en España, la Xunta ha remarcado que Galicia responde a las necesidades de otras comunidades autónomas y presta su apoyo, "siempre garantizado el correcto funcionamiento del operativo gallego contra los incendios, que se mantiene en guardia".