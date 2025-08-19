Galicia no registra nuevas evacuaciones y confinamientos, con carreteras principales abiertas

Vista tras el incendio en los montes de Cernegoen Villamartín de Valdeorras, Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia no ha registrado nuevas evacuaciones y confinamientos en la jornada de esta tarde, en línea con lo sucedido ayer, según informa el servicio de emergencias 112.

También precisa, en su parte de incidencias, que las carreteras principales continúan abiertas tras verse afectadas en los últimos días por los incendios registrados.

Además, explica que los técnicos mantienen la vigilancia y control sobre los núcleos de población ante los incendios forestales. En concreto señala que continúan observando y evaluando la situación de todos los núcleos de población que pueden verse afectados por los fuegos.